У літаку Turkish Airlines, який екстрено сів в Ірландії, бомби не знайшли

На літаку Boeing 777 компанії Turkish Airlines, який здійснив вимушену посадку в Ірландії, не виявили вибухового пристрою, повідомляє Reuters з посиланням на заяву прес-секретаря авіаперевізника.

Boeing сьогодні вимушено сів в аеропорту Шаннон в Ірландії о 11:02 за місцевим часом. Екіпаж виявив на борту записку про бомбу в літаку, після чого повідомив про це в оперативний центр, який попередив про ситуацію владу Ірландії. Як уточнив представник авіакомпанії, її знайшли в туалеті.

На борту лайнера перебували 227 осіб, включаючи пасажирів і членів екіпажу, всі вони були евакуйовані. Літак, що летів з Х'юстона в Стамбул, незабаром знов попрямує в турецьку столицю, додав він. Інцидент тепер буде розслідувати поліція Ірландії.

Це не перший за останній рік випадок екстреної посадки літаків турецьких авіаліній через загрозу вибуху, які згодом не підтвердилися, пише РБК. Зокрема, у листопаді літак Turkish Airlines, що летів з Нью-Йорка в Анкару, екстрено сів у канадському Галіфаксі. У березні летів зі Стамбула в Сан-Паулу турецький Boeing вимушено приземлився в марокканському місті Касабланка.