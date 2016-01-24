У Молдові протестувальники погрожують заблокувати траси

Як передає РІА «Новости», прихильники лівої опозиції Молдови — Партії соціалістів та позапарламентської "Нашої партії", а також правоцентристської платформи DA ("Гідність і правда"), незважаючи на десятиградусний мороз, провели сьогодні семигодинну масову акцію протесту в Кишиневі.

Мітинг розпочався на центральній площі молдавської столиці. Потім протестувальники, вишикувавшись у колону, пройшли головним проспектом у напрямку виїзду з Кишинева. Таким чином маніфестанти повністю паралізували рух транспорту центральними вулицями міста. Протестувальники протягом години утримували заблокованими в'їзди і виїзди з Кишинева в північному напрямку. Потім вони повернулися на головну площу столиці. Загалом протестувальники пройшли близько 20 кілометрів.

За оцінками поліції, в акціях протесту взяли участь близько 20 тисяч громадян. Організатори маніфестацій своєю чергою заявляють, що на недільний мітинг вийшли понад 100 тисяч протестувальників.

Вимоги маніфестантів не змінилися. Вони, як і раніше, виступають проти обраного уряду Павла Філіпа, за розпуск парламенту і проведення дострокових парламентських виборів. Свої умови маніфестанти визначили в резолюції, яку мають намір передати чинній владі. Для виконання цих вимог створено Раду національного порятунку, до якої включені представники протестувальників і політичної опозиції.

Крім того, маніфестанти висунули ультиматум чинній владі: якщо вимоги протестувальників не виконають до четверга, то траси міжнародного і національного значення будуть заблоковані.

Організатори маніфестацій зазначили, що стоятимуть до останнього, доки вимоги протестувальників не будуть виконані.

Масові акції протесту проходять в Кишиневі з 20 січня.