Протести у Молдові: опозиція вимагає розпустити парламент і провести дострокові вибори

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Newsmaker.md.

Лідери опозиції зі сцени на центральній площі Кишинева зачитали резолюцію з вимогами до влади.

Протестувальники вимагають розпустити парламент і провести дострокові вибори не пізніше квітня, відставки голови Нацбанку, Генпрокуратури, ЦВК і ще кількох високопоставлених чиновників.

Також серед вимог - звільнення політв'язнів, включаючи "групу Петренко" та реєстрація партії "Громадянська платформа "Гідність і правда".

Як повідомлялося, у середу парламент Молдови підтримав кандидатуру Павла Філіпа на посаду прем'єр-міністра. Також було затверджено і склад уряду.

Парламент не став заслуховувати програму діяльності уряду і прийняв рішення про затвердження уряду без обговорення.

Під парламентом в цей час проходив мітинг проти обрання Філіпа прем'єром, який закінчився штурмом будівлі.

Протести продовжилися і в наступні дні.