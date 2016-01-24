Протести у Молдові: опозиція вимагає розпустити парламент і провести дострокові вибори
Учасники антиурядової акції протесту в центрі Кишинева вирішили створити в неділю Комітет національного порятунку.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Newsmaker.md.
Лідери опозиції зі сцени на центральній площі Кишинева зачитали резолюцію з вимогами до влади.
Протестувальники вимагають розпустити парламент і провести дострокові вибори не пізніше квітня, відставки голови Нацбанку, Генпрокуратури, ЦВК і ще кількох високопоставлених чиновників.
Також серед вимог - звільнення політв'язнів, включаючи "групу Петренко" та реєстрація партії "Громадянська платформа "Гідність і правда".
Як повідомлялося, у середу парламент Молдови підтримав кандидатуру Павла Філіпа на посаду прем'єр-міністра. Також було затверджено і склад уряду.
Парламент не став заслуховувати програму діяльності уряду і прийняв рішення про затвердження уряду без обговорення.
Під парламентом в цей час проходив мітинг проти обрання Філіпа прем'єром, який закінчився штурмом будівлі.
Протести продовжилися і в наступні дні.