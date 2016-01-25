На Тайвані через холод загинули понад 50 осіб
Аномальне похолодання, що прийшло в Східну Азію, призвело до загибелі більше 50 осіб на Тайвані і заблокувало близько 60 тисяч туристів в Південній Кореї.
Як передає ВВС, причиною загибелі людей стало переохолодження та проблеми з серцем, викликані різким падінням температури до +4 за Цельсієм в минулі вихідні.
Крім того, сильні снігопади призвели до закриття аеропорту на популярному у туристів південнокорейському острові Чеджу і скасування понад 500 авіарейсів.
На острові, знаменитому своєю гарною погодою і пляжами, температура опустилася до -6.
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Аномальні холоди також торкнулися Гонконгу, півдня Китаю і Японії, де в результаті снігопадів загинули 5 осіб.
Крім того, у вихідні найсильніші за століття снігопади обрушилися на східне узбережжя США.
Негода зачепила 85 мільйонів чоловік, 200 тисяч залишилися без електрики. Через сніжну бурю загинули щонайменше 18 осіб.