Через заметілі в США скасовано голосування Палати представників Конгресу

Наступне голосування відбудеться 1 лютого, повідомили у неділю, 24 січня, в офісі лідера більшості Кевіна Маккарті, передає Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

Вашингтон залишається паралізованим сніговими заметами. Близько двох тисяч волонтерів зголосилися допомогти розчищати вулиці міста. Як заявила мер міста Мюріель Баузер, потрібно вдвічі більше добровольців.

Тим часом у Нью-Йорку скасували заборону на пересування особистим транспортом. Громадський транспорт поступово відновлює свою роботу, повідомляє інформагенція AP.

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Кількість жертв снігового буревію на Східному узбережжі США становить 19 осіб. Тринадцять людей загинули в ДТП в Арканзасі, Північній Кароліні, Кентуккі, Огайо, Теннессі та Вірджинії. Одна людина загинула в штаті Меріленд і три в Нью-Йорку під час прибирання снігу. Двоє померли від переохолодження у Вірджинії.

Рівень снігового покриву у Центральному парку Нью-Йорка (68,1 сантиметра) майже побив історичний рекорд, встановлений у 2006 році, коли висота снігового покриву досягла позначки 68,3 сантиметра.