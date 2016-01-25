Перемогу на виборах президента Португалії отримав консерватор де Соуза

Консерватор здобув перемогу на президентських виборах, що пройшли 24 січня, повідомляє Deutsche Welle.

За підрахунками майже усіх бюлетенів, де Соуза забезпечив собі перемогу вже в першому турі виборів, набравши близько 52% голосів виборців. Значною мірою популярність де Соуза пояснюється тим, що, починаючи з першої половини 2000-х років, він часто виступав у ролі політичного експерта на телебаченні.

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Найближчий суперник де Соузи, незалежний лівий кандидат Антоніо Сампайо да Новоа набрав менше 23% голосів.

"Я хочу відновити національну єдність, поки наша країна виходить з глибокої економічної та соціальної кризи", - заявив де Соуза.

Раніше він обіцяв, що в разі перемоги докладе всіх зусиль для забезпечення стабільності роботи уряду. Проте посада президента країни здебільшого є представницькою, глава держави має право вето, а також повноваження розпускати парламент у випадку кризи та оголошувати нові вибори.

Після виборів у жовтні минулого року в Португалії при владі перебуває соціалістичний уряд меншості.