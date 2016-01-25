Кремль запідозрив Туреччину в стягуванні великого угруповання військ до сирійського кордону

Представник Міноборони РФ Ігор Конашенков заявляє, що інформація про підготовку до будівництва російської авіабази неподалік від сирійсько-турецького кордону в районі Аль-Камишлі не відповідає дійсності.

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"Жодних "нових" авіабаз або додаткових аеродромів "підскоку" для російських військових літаків на території Сирійської Арабської Республіки немає і створювати не планується. Опубліковані британським виданням The Times домисли з цього приводу — дилетантський фарс, або незграбна спроба інформаційного прикриття стягування Туреччиною до сирійському кордоні в районі Аль-Камишли великої угруповання військ", — цитують Конашенкова "РИА Новости".

За його словами, час польоту літаків російської авіагрупи в Сирії до будь-якої мети в самій віддаленій точці цієї країни становить близько півгодини.

"Тому всерйоз розмірковувати про розміщення російської авіації в розташованому на сирійсько-турецькому кордоні населеному пункті Аль–Камишлі можуть тільки абсолютні профани", - сказав Конашенков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підрозділ російських військових, а також інженери були помічені поблизу закинутого аеродрому неподалік міста Аль-Камишлі на північному сході Сирії.