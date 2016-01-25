Європейський союз започаткував новий антитерористичний центр
Європейський союз започаткував роботу нового правоохоронного центру з метою координації боротьби проти насильницького екстремізму.
Новий Європейський центр протидії тероризмові створений як частина поліційного агентства Європейського союзу, Європолу.
Він працюватиме в Гаазі в Нідерландах у складі 40–50 експертів із протидії тероризмові, повідомив директор Європолу Роб Вейнрайт.
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Центр буде координувати обмін розвідувальними даними, відстежувати іноземних бойовиків і джерела незаконного фінансування і здобуття зброї, а також допомагати країнам-членам Євросоюзу в антитерористичних розслідуваннях.
За словами Вейнрайта, близько п’яти тисяч громадян країн ЄС воювали в лавах мусульманських екстремістів в Іраку й Сирії, і багато з цих радикалізованих людей уже повернулися додому.
«Нинішня загроза вимагає твердої й цілеспрямованої відповіді з боку Євросоюзу», – сказав керівник Європолу.
У ЄС нині говорять про стан найсерйознішої терористичної загрози за останні більш як десять років.