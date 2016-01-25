Новий прем'єр Молдови відмовляється йти у відставку - BBC
Прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп, який лише минулого тижня склав присягу попри масштабні протести, відмовився залишати свій пост на вимогу опозиції.
Він заявив, що у політичної еліти Молдови в умовах багатомісячної кризи влади та економічних проблем просто не залишилося б часу на повноцінні вибори, якби він пішов, передає BBC Україна.
"Якби сьогодні ми пішли у відставку, парламенту дали б три місяці на формування нового кабінету. Це означає, що впродовж чотирьох місяців політики боролися б за місце в уряді. Ситуація може призвести до глибокої економічної та соціальної кризи. Цілком можливо, що в Молдові на чотири місяці перестали б платити зарплату ", - сказав Філіп в інтерв'ю ВВС.
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Говорячи про вуличні протести прем'єр сказав, що уряд буде протистояти маніфестантам на вулиці: "Дороги ми розблокуємо. Всі дії протестувальників, які йтимуть урозріз із законом, будуть каратися. Якщо протестувальники перейдуть межу і почнеться насилля, уряд реагуватиме в рамках закону".
Новий уряд було призначено без обговорення програми його дій, що призвело до загострення протестів у Кишиневі.