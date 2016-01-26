Міністр оборони Ізраїлю: "Ісламська держава" отримує турецькі гроші за нафту
19:15, 26 січня 2016Світ
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"Ісламська держава" отримує турецькі гроші за продаж нафти.
REUTERS
Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Моше Яалон журналістам в Афінах, передає Reuters. "Як ви знаєте, "Ісламська держава" користується турецькими грошима за нафту протягом дуже довгого періоду часу. Я сподіваюся, що це припиниться", - заявив ізраїльський міністр.
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Також він заявив, що все залежить від Туреччини та її керівництва щодо рішення, чи бажає вона будь-яку взаємодію у боротьбі із тероризмом. У зв'язку з чим Моше Яалон сказав, що наразі обставини не свідчать про таку можливість.
Видання підкреслює, що такі твердження ізраїльського міністра можуть бути перешкодою налогодженню відносин між країнами після багатьох років відчудження.
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