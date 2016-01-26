Американці виявилися найважчими авіапасажирами у світі

Про це свідчить дослідження APEX, результати якого опубліковані на сайті організації, передає Lenta.ru Крім того, з'ясувалося, що заможні клієнти авіакомпаній частіше за інших виявляються незадоволеними польотом і роботою екіпажу.

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Як уточнює Business Traveller, вага майже 25% американців становить понад 91 кг. При цьому найлегшими виявились пасажири з Азії. Вага 71% туристів не досягає 68 кг.

Крім того, у дослідженні уточнюється, що головним показником комфорту пасажири в 70% випадків вважають зручність салону літака. Для них цей параметр важливіший ніж розваги, обслуговування на борту і якість харчування.

Найчастіше клієнти авіакомпанійвиявляються незадоволені невеликим простором між сидіннями і незручними кріслами. При цьому 60% мандрівників готові доплатити за додатковий простір для ніг.

Також дослідження показало, що пасажири бізнес-класу частіше спілкуються зі своїми сусідами, ніж ті, хто подорожують економічним класом.