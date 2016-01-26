У торговому центрі у Стокгольмі прогримів вибух

Про це повідомляє місцеве видання Expressen, на місце виїхала поліція і рятувальники, територія оточена, передає kommersant.ru.

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Очевидці відзначають, що вибух стався в 18:28 за місцевим часом. "Весь молл затрясло, я побачила як люди вибігають, так що ми теж вибігли", - повідомила очевидець події, 23-річна Хелен Альдур.

Між тим, видання зазначає, що люди під час вибуху не постраждали.