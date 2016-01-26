У Курганській області РФ дві третини населення - безробітні

Такі дані навела сьогодні на засіданні робочої групи думи Зауралля з питань сприяння зайнятості населення голова комітету з соціальної політики Олена Воронович.

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Як повідомляє прес-служба регіонального парламенту, з обласного бюджету в територіальний фонд ОМС перераховується 4 млрд 200 млн рублів, передає Росбалт.

За словами Воронович, ця цифра є досить високою, тому "необхідно ще раз подивитися, наскільки вона реальна, як проводиться підрахунок безробітних і чи є в цій цифрі приховане працююче населення".

В ході засідання учасники домовилися повторно проаналізувати чинне законодавство в частині встановлення обов'язку кожної людини офіційно реєструвати свою трудову діяльність. Воронович зі свого боку запропонувала направляти до комітету з соціальної політики всі виникаючі ідеї з цього приводу.