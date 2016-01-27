Росія пропонує Японії інвестувати у розвиток спірних Курильских островів – ЗМІ

Москва запрошує іноземних інвесторів вкласти гроші у розвиток рибальства на спірних Курильський островах, повідомляє DT.ua з посиланням на The Telegraph.

Російський уряд звертає увагу на те, що акваторія фактично ніколи не використовувалася в промислових масштабах і багата на ресурси. Тож має високий потенціал. При цьому в Москві обіцяють віддати Токіо пріоритет при виборі інвесторів. Але якщо японська сторона відмовиться від цієї пропозиції, тоді Росія запропонує те ж саме компаніям з інших країн, які зацікавляться пропозицією.

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Курильські острови, які в Японії називають Північною територією, були окуповані армією СРСР ще в часи Другої світової війни. Фактично Кремль і Токіо так і не підписали мирну угоду ще з тих часів. Тому японська сторона роками намагається добитися підписання миру і обговорення з Москвою повернення цих територій.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе висловився за проведення саміту з російським президентом Володимиром Путіним для обговорення підписання мирного договору між двома країнами.