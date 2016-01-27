У Москві перекривали Красну площу, біля Кремля бачили "швидку" - ЗМІ

Причиною обмежувальних заходів співробітник поліції назвав "проведення спецзаходу", однак відмовився пояснити його суть і причини, передають "Ведомости".

Інший співробітник поліції пояснив обмеження "технічними причинами".

Всі проходи на площу обмежені металевими рамками, поруч з якими чергує поліція, людям пропонують шукати шляхи обходу.

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При цьому кореспондент видання бачив як мінімум одну карету швидкої допомоги між будівлею ГУМу і собором Василя Блаженного.

У свою чергу користувачі соцмереж припускають, що щось трапилося з президентом Росії Володимиром Путіним.