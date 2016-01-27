У Москві перекривали Красну площу, біля Кремля бачили "швидку" - ЗМІ

06:57, 27 січня 2016
Світ
7880 0

Увечері 26 січня співробітники поліції перекривали доступ на Красну площу, а всіх людей, які перебували на ній, у тому числі співробітників ковзанки і ярмарки й простих туристів перепровадили за межі об'єкта.

REUTERS

Причиною обмежувальних заходів співробітник поліції назвав "проведення спецзаходу", однак відмовився пояснити його суть і причини, передають "Ведомости".

Інший співробітник поліції пояснив обмеження "технічними причинами".

Всі проходи на площу обмежені металевими рамками, поруч з якими чергує поліція, людям пропонують шукати шляхи обходу.

Читайте такожНа початку березня Путін таки хворів - The Times

При цьому кореспондент видання бачив як мінімум одну карету швидкої допомоги між будівлею ГУМу і собором Василя Блаженного.

У свою чергу користувачі соцмереж припускають, що щось трапилося з президентом Росії Володимиром Путіним.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter