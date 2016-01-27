У Москві перекривали Красну площу, біля Кремля бачили "швидку" - ЗМІ
Увечері 26 січня співробітники поліції перекривали доступ на Красну площу, а всіх людей, які перебували на ній, у тому числі співробітників ковзанки і ярмарки й простих туристів перепровадили за межі об'єкта.
Причиною обмежувальних заходів співробітник поліції назвав "проведення спецзаходу", однак відмовився пояснити його суть і причини, передають "Ведомости".
Інший співробітник поліції пояснив обмеження "технічними причинами".
Всі проходи на площу обмежені металевими рамками, поруч з якими чергує поліція, людям пропонують шукати шляхи обходу.
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При цьому кореспондент видання бачив як мінімум одну карету швидкої допомоги між будівлею ГУМу і собором Василя Блаженного.
У свою чергу користувачі соцмереж припускають, що щось трапилося з президентом Росії Володимиром Путіним.
Russian reporter reporting on "inside info" on putin's heart attack
— Philipp Kireev (@mynameisphilipp) January 26, 2016
Має місце поки не підтверджена інформація про інфаркті у Володимира Путіна. За достовірність не ручаюсь. Інсайд.
— Philipp Kireev (@mynameisphilipp) January 26, 2016
@A_Kapustin@duremarik унаслідок інсульту у пєскова від інфи про інфаркті у Кадирова від інфи про інфаркті Путіна спростування не очікується
— Абрам Іванов (@mumm_twit) January 26, 2016
Червона площа в Москві перекрито поліцією,співробітники ковзанки і ярмарки виведені за її межа Леніну донесли слова Путіна і він розбушувався?
— Думки Перзидента (@VVP2_0) January 26, 2016
Путін просто про весілля дружини дізнався - ось серце й не витримало у старого.
— анонімний ірраціонал (@FoxVika) January 26, 2016