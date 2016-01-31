Німецька розвідка завербувала понад 800 мігрантів - Spiegel

Про це повідомляє видання Spiegel з посиланням на відповідь німецького уряду, отриману на запит фракції Лівої партії у Бундестазі, інформує "Європейська правда".

Як повідомляється, в період з 2000 р. по 2013 р. німецька влада звернулися до 850 шукачів притулку з тим, щоб отримати від них розвіддані.

Мігрантам, які співпрацюють з розвідкою, найчастіше дають право на захист, яке за інших обставин їм отримати б не вдалося. Потенційних інформаторів також намагаються залучити обіцянками покращити їхнє правове становище.

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Зазначимо, що відділ BND по роботі з шукачами притулку був закритий у червні 2014 року, однак розвідслужба продовжує отримувати інформацію від мігрантів-інформаторів "на добровільній основі".

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