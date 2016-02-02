У Путіна вважають "несерйозними" звинувачення Британії в розпалюванні Росією війни в Сирії

"Серйозно безумовно не можна ставитися до таких заяв. Росія докладає послідовних зусиль, щоб допомогти сирійцям у боротьбі з міжнародними терористами", - передає РБК слова Пєскова.

Він також назвав подібні заяви нелогічними.

"Робити такі заяви - це нелогічно, неправильно і проти суті тих зусиль, яких Росія докладає в Сирії", - сказав прес-секретар президента РФ.

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Раніше сьогодні в інтерв'ю Reuters глава МЗС Британії Філіп Хаммонд заявив, що дії Росії в Сирії лише розпалює громадянську війну в країні, підриваючи всі зусилля Заходу з пошуку політичного вирішення кризи.

Глава британського МЗС також вважає, що російські дії в Сирії посилюють позиції "Ісламської держави". "Росіяни кажуть, що хочуть знищити ІДІЛ, але вони бомблять не ІД, а помірковану опозицію", - вважає Хаммонд.