В Індії переглянуть закон про покарання за гомосексуалізм

Як пише The Guardian, в 2013 році Верховний суд цієї країни несподівано відновив заборону на секс між чоловіками після 4-річного періоду декриміналізації.

Правозахисна організація Amnesty International India привітала рішення про перегляд цього рішення, заявивши, що нинішній закон несе геям фізичну, психічну і правову загрозу.

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Опитування показують, що приблизно 75% індійців не схвалюють одностатевий секс і є глибоко традиційними в інших питаннях сексуальності, таких як секс поза шлюбом.

Індія є однією з 75 країн, де гей-секс є незаконним.

Хоча закон про заборону чоловічого сексу в Індії застосовується рідко, він використовується для залякування, переслідування, шантажу та вимагання грошей у геїв, кажуть місцеві активісти.

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