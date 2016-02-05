Обама хоче виділити $450 мільйонів на мирні переговори в Колумбії

Виділені кошти також планується витратити на розмінування, гуманітарні проекти та боротьбу з наркотрафіком, повідомив Обама.

Рішення було ухвалене в ході переговорів Обами з президентом Колумбії Хуаном Мануелем Сантосом в Білому домі, передає Російська служба ВВС.

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Раніше Сантос заявляв, що мирний договір з ФАРК повинен бути підписаний до 23 березня. Переговори між урядом і повстанцями розпочалися в листопаді 2012 року на Кубі.

У розмові з Бі-бі-сі Сантос зазначив, що домовленість передбачає повну відмову ФАРК від торгівлі наркотиками.

Як зазначає кореспондент Бі-бі-сі в Колумбії Наталіо Косою, хоча переговори з ФАРК йдуть успішно, в країні продовжує діяти інше повстанське угрупування, Армія національного визволення (ELN).