Зіткнення поїздів у Баварії: кількість загиблих збільшилася до дев'яти

Про це повідомляє поліція Баварії у своєму Twitter.

#Bahnunglück#BadAibling: die Zahl der Toten ist leider auf 9 gestiegen — PolizeiOberbayernSüd (@polizeiOBS) 9 Лютий 201

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 8 загиблих.

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Як повідомляв УНІАН, зіткнення поїздів сталося рано вранці у вівторок в Баварії, поблизу від Бад-Айблинга.