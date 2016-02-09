Зіткнення поїздів у Баварії: кількість загиблих збільшилася до дев'яти

15:45, 09 лютого 2016
Світ
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Число загиблих в результаті зіткнення поїздів у Німеччині збільшилася до дев'яти осіб.

поезд бавария / Twitter

Про це повідомляє поліція Баварії у своєму Twitter.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 8 загиблих.

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Як повідомляв УНІАН, зіткнення поїздів сталося рано вранці у вівторок в Баварії, поблизу від Бад-Айблинга.

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