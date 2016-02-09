Зіткнення поїздів у Баварії: кількість загиблих збільшилася до дев'яти
15:45, 09 лютого 2016Світ
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Число загиблих в результаті зіткнення поїздів у Німеччині збільшилася до дев'яти осіб.
Фото з місця події / Twitter
Про це повідомляє поліція Баварії у своєму Twitter.
#Bahnunglück#BadAibling: die Zahl der Toten ist leider auf 9 gestiegen— PolizeiOberbayernSüd (@polizeiOBS) 9 Лютий 201
Нагадаємо, раніше повідомлялося про 8 загиблих.
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Як повідомляв УНІАН, зіткнення поїздів сталося рано вранці у вівторок в Баварії, поблизу від Бад-Айблинга.
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