Маккейн розкритикував оборонну частину бюджету США

«Хоча комітет детально розгляне запит президента щодо бюджету на оборону, вже ясно, що цей запит не є адекватним загрозам національній безпеці, з якими ми зіткнулися, а також зростаючим вимогам, які вони накладають на наших військових», — йдеться в заяві Маккейна, передає Росбалт.

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За його словами, при подальшому підтриманні встановлених лімітів на витрати, згідно з домовленостями партій, Обама пропонує витратити на оборону на $17 млрд менше, ніж необхідно і було заплановано.

Раніше повідомлялося, що Джон Маккейн вніс на розгляд американського сенату законопроект про відмову від використання російських ракетних двигунів РД-180.