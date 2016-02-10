Маккейн розкритикував оборонну частину бюджету США
Сенатор-республіканець Джон Маккейн розкритикував оборонну частину бюджету, проект якого був внесений до конгресу президентом Бараком Обамою, передає Reuters.
«Хоча комітет детально розгляне запит президента щодо бюджету на оборону, вже ясно, що цей запит не є адекватним загрозам національній безпеці, з якими ми зіткнулися, а також зростаючим вимогам, які вони накладають на наших військових», — йдеться в заяві Маккейна, передає Росбалт.
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За його словами, при подальшому підтриманні встановлених лімітів на витрати, згідно з домовленостями партій, Обама пропонує витратити на оборону на $17 млрд менше, ніж необхідно і було заплановано.
Раніше повідомлялося, що Джон Маккейн вніс на розгляд американського сенату законопроект про відмову від використання російських ракетних двигунів РД-180.