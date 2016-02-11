Суд Гельсінкі зняв звинувачення з поліцейських, які внесли Путіна до секретного реєстру

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Як повідомляє видання, у рішенні суду зазначено, що троє високопоставлених співробітників інформаційного відділу поліції, які опинилися на лаві підсудних, не порушили своїх обов'язків з нагляду за змістом таємного реєстру з іменами осіб, яких підозрюють у скоєнні злочинів.

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Попереднє слідство у цій справі було розпочато 10 квітня 2013 року після повідомлення фінських ЗМІ про наявність прізвища Путіна у чорному списку фінської поліції.

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Правоохоронні органи Фінляндії тоді визнали помилку і видалили ім'я російського президента зі свого реєстру.