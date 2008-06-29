В Іраку загинув перший азербайджанський солдат

Перших втрат зазнав азербайджанський контингент у складі коаліційних сил в Іраку. Як передає Day.Az, родичі Рафаеля Агаєва, який проходив службу в Іраку, повідомили про його загибель.

Обставини смерті солдата залишаються невідомими. Міністерство оборони Азербайджану підтвердило інформацію про загибель військовослужбовця, хоча дані щодо прізвища загиблого виявилися суперечливими.

Всього в Іраку перебувають 150 азербайджанських миротворців. Вони охороняють ГЕС у місті Аль-Надіда.

Лента.ру