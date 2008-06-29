В Іраку загинув перший азербайджанський солдат
00:24, 29 червня 2008Світ
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Миротворці охороняють ГЕС
Перших втрат зазнав азербайджанський контингент у складі коаліційних сил в Іраку. Як передає Day.Az, родичі Рафаеля Агаєва, який проходив службу в Іраку, повідомили про його загибель.
Обставини смерті солдата залишаються невідомими. Міністерство оборони Азербайджану підтвердило інформацію про загибель військовослужбовця, хоча дані щодо прізвища загиблого виявилися суперечливими.
Всього в Іраку перебувають 150 азербайджанських миротворців. Вони охороняють ГЕС у місті Аль-Надіда.
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