Лукашенко: Євросоюзівці молодці, а Росія допоможе з рефінансуванням і кредитами

"Міністру закордонних справ треба подякувати своїм колегам за прийняття такого рішення. Євросоюзівці - молодці, вони зрозуміли, що є момент і вчасно треба відійти від цього блокового мислення і протистояння з Білоруссю. Вони прийняли абсолютно задовільне для нас рішення", - сказав глава білоруської держави, передає кореспондент БЕЛТА.

У той же час, за словами Лукашенка, Російська Федерація надасть допомогу Білорусі в плані рефінансування і запозичення через Євразійський банк розвитку (ЄАБР).

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"Росіяни, при всій складності, вустами і прем'єра, і Президента Росії, з якими я двічі зустрічався за тиждень, прямо сказали: у нас немає іншого виходу, як підтримувати Білорусь, тому що там наші інтереси, ми багато залежимо від Білорусі", - зазначив Олександр Лукашенко. "Візьміть, наприклад, останні події, коли заблокованими опинилися великовантажні автомобілі на кордоні на території України, так і інших країн", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, санкції ЄС проти Білорусі вчора частково скасували. Про це у Twitter написав журналіст Рікард Йозвяк.

Як відомо, санкції проти Білорусі через порушення прав людини і демократичних процедур вперше запровадили у 1998 році.

Нагадаємо, що в жовтні ЄС на чотири місяці призупинив дію санкцій проти Білорусі. Це було результатом звільнення шістьох політичних в'язнів і відсутності репресій після виборів. Слід зазначити, що білоруська опозиція і коментатори розділені на думці щодо зупинення та ліквідації санкцій.

Одні вважають, що це позитивні заходи, що слід вести діалог з Мінськом і закликати Лукашенка дотримуватися демократичні стандарти. Інші вважають, що білоруський президент не має наміру змінювати свою політику і звертається до Заходу лише тому, що потребує фінансової допомоги.