Знайдено два невідомих твори Толкіна

У щорічному шкільному журналі 1936 року були опубліковані вірші Shadow Man (Людина-тінь) і Noel (Різдво), вони підписані ім'ям автора "Хоббіта" і "Володаря кілець", передає Бі-бі-сі. Ймовірно, що вірші були опубліковані в той час, коли Толкін був професором англосаксонської мови і літератури в Оксфордському університеті, і всього за рік до публікації "Хоббіта".

Читайте такожНоти весільного маршу Вагнера виставили на продаж за $3,6 мільйона

Shadow Man є ранньою версією поетичного твору, що в 1962 році увійшов до збірки "Пригоди Тома Бомбаділа".

Вірші були знайдені завдяки вченому Уейну Хаммонду, що вивчає творчість Толкіна. Із записок письменника вчений дізнався, що два вірші Толкіна були опубліковані в шкільному журналі. Він вийшов на зв'язок зі школою в Абінгдоні і повідомив про це.

У навчальному закладі потрібне видання знайшли не відразу. Журнал 1936 року співробітники школи виявили в ході підготовки зустрічі випускників.