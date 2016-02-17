Роскомнагляд зібрався контролювати онлайн-ігри

За його словами, онлайн-ігри - це інформаційна продукція, що впливає на світогляд росіян, тому це питання важливе - "державного рівня".

"По-перше, вони запрошують гравця в певний інтерактивний світ, де він а) споживає інформацію, б) починає приміряти на себе рольову модель. Ми знаємо зі ЗМІ достатню кількість історій про трагедії, до яких призвела ігроманія. Тому питання важливе, державного рівня", - заявив Жаров в інтерв'ю RG.RU.

Читайте такожРоскомнагляд оштрафував російський журнал за "неправильну" згадку "Правого сектору"

За його словами, до ігор потрібен особливий підхід.

"По-перше, сайти, які є інтерактивними майданчиками для гравців, пару-трійку разів потрапляли до реєстру забороненої інформації, тому що там містилася протиправна інформація, найчастіше пропаганда суїциду. Інформація в результаті видалялася, але для цього потрібно чимало зусиль з нашого боку. Зв'язатися з адміністрацією ігрових ресурсів буває дуже складно. Іноді спрацьовує надання ситуації публічного статусу - тоді через активність самих користувачів інформація про можливе блокування доходить до адміністрації ресурсу, і наші вимоги виконуються", - розповів глава Роскомнагляду.

"У Парижі терористи організовували свої комунікації не тільки за допомогою шифрованих месенджерів, але і, наскільки я знаю, через PlayStation4, де неможливо визначити: чи відносяться заклики стріляти і вбивати до подій віртуальної гри або реальної терористичної атаки. Роскомнагляд взаємодіє з експертами Фонду розвитку Інтернету, Санкт-Петербурзького державного університету та інших організацій, щоб розробити підходи до регулювання цього питання. Але ми робимо це дуже акуратно і делікатно і конкретику поки не готові озвучувати", - заявив Жаров.