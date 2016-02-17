Нідерланди почали бомбардування ІД в Сирії

По «бойових позиціях, військової техніки і стратегічним мішенях» завдали ударів винищувачі F-16, що базуються в Йорданії.

Згідно зі звітом голландського міноборони, минулого тижня льотчики виконали 10 вильотів в Сирії і на сході Іраку, пише Росбалт.

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В кінці січня влада Нідерландів сповістила, що їхні ВВС будуть бомбити ІД не тільки в Іраку, але й у Сирії.

Раніше генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив,що сподівається, що дії Нідерландів будуть повністю відповідати міжнародним нормам.

«Кожна країна, яка бере участь у боротьбі з ДАІШ та іншими екстремістами в Сирії чи Іраку, повинна уникати жертв серед мирних жителів, а також ударів по цивільній інфраструктурі», — сказав офіційний представник генсека Стефан Дюжаррик.