Нідерланди почали бомбардування ІД в Сирії
Літаки королівських військово-повітряних сил Нідерландів виконали перші повітряні нальоти на позиції угруповання «Ісламська держава».
По «бойових позиціях, військової техніки і стратегічним мішенях» завдали ударів винищувачі F-16, що базуються в Йорданії.
Згідно зі звітом голландського міноборони, минулого тижня льотчики виконали 10 вильотів в Сирії і на сході Іраку, пише Росбалт.
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В кінці січня влада Нідерландів сповістила, що їхні ВВС будуть бомбити ІД не тільки в Іраку, але й у Сирії.
Раніше генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив,що сподівається, що дії Нідерландів будуть повністю відповідати міжнародним нормам.
«Кожна країна, яка бере участь у боротьбі з ДАІШ та іншими екстремістами в Сирії чи Іраку, повинна уникати жертв серед мирних жителів, а також ударів по цивільній інфраструктурі», — сказав офіційний представник генсека Стефан Дюжаррик.