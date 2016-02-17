Канаду накрив найсильніший за майже 70 років снігопад
14:33, 17 лютого 2016Світ
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В Канаді в ніч на 15 лютого почався снігопад, який тривав до п'яти годин вечора вівторка. Внаслідок цього висота сніжного покриву досягла 46 см.
В Оттаві сталося 120 ДТП / OTTAWA SUN
Цей снігопад став найбільшим за останні 69 років. Опади стали причиною аварій і заторів на дорогах, станом на 12 годину вівторка в Оттаві сталося 120 ДТП, передає DT.UA з посиланням на ottawasun.com. У місті скасували рух шкільних автобусів.
Міжнародний аеропорт Оттави повідомив, що деякі рейси вилетіли з затримкою, кілька рейсів було скасовано. Місцеві ЗМІ публікують фотографії снігопаду в Оттаві. Нещодавно сніжна буря накрила США. Через погодні умови в 11 штатах оголошено режим надзвичайної ситуації.
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