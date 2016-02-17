Канаду накрив найсильніший за майже 70 років снігопад

Цей снігопад став найбільшим за останні 69 років. Опади стали причиною аварій і заторів на дорогах, станом на 12 годину вівторка в Оттаві сталося 120 ДТП, передає DT.UA з посиланням на ottawasun.com. У місті скасували рух шкільних автобусів.

Міжнародний аеропорт Оттави повідомив, що деякі рейси вилетіли з затримкою, кілька рейсів було скасовано. Місцеві ЗМІ публікують фотографії снігопаду в Оттаві. Нещодавно сніжна буря накрила США. Через погодні умови в 11 штатах оголошено режим надзвичайної ситуації.