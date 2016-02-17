Канаду накрив найсильніший за майже 70 років снігопад

14:33, 17 лютого 2016
Світ
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В Канаді в ніч на 15 лютого почався снігопад, який тривав до п'яти годин вечора вівторка. Внаслідок цього висота сніжного покриву досягла 46 см. 

REUTERS, OTTAWA SUN

Цей снігопад став найбільшим за останні 69 років. Опади стали причиною аварій і заторів на дорогах, станом на 12 годину вівторка в Оттаві сталося 120 ДТП, передає DT.UA з посиланням на ottawasun.com. У місті скасували рух шкільних автобусів.

Міжнародний аеропорт Оттави повідомив, що деякі рейси вилетіли з затримкою, кілька рейсів було скасовано. Місцеві ЗМІ публікують фотографії снігопаду в Оттаві. Нещодавно сніжна буря накрила США. Через погодні умови в 11 штатах оголошено режим надзвичайної ситуації.

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