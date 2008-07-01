У Франції на показових навчаннях сержант розстріляв натовп: 17 поранених

У Франції на показових навчаннях зі звільнення заручників сержант розстріляв натовп і поранив 17 осіб.

Як повідомляє видання Le Post, інцидент трапився позавчора у Каркасоні, що на півдні Франції, у розташуванні парашутного полку морської піхоти французької армії.

Серед поранених – четверо у важкому стані і п’ятеро дітей.

Через цю подію сьогодні Президент Республіки Ніколя САРКОЗІ відправив у відставку начальника штабу Сухопутних військ генерала Бруно КУША.

У свою чергу, міністр оборони Франції Евре МОРЕН заборонив до особливого розпорядження проводити військовим будь-які навчально-показові заходи із застосуванням зброї.

Розслідування інциденту перебуває на особливому контролі Президента Франції, який одночасно є головнокомандувачем Збройних сил. Серед основних версій - людський фактор (сержант помилився і випадково зарядив свою штурмову гвинтівку не навчальними, а бойовими набоями).