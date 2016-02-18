На "Євробаченні" істотно зміняться правила голосування

Про це повідомляється на офіційному сайті конкурсу Євробачення в Стокгольмі.

З 2016 року професійне журі та телеглядачі будуть окремо оцінювати учасників конкурсу "Євробачення" за системою 1-8, 10 і 12 балів.

Після того, як телеглядачі віддадуть свої голоси, всі 43 країн оголошують результати голосування журі. Після презентації результатів голосування журі будуть підраховані результати телеголосування за кожну країну.

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Ці результати телеголосування (в балах) будуть оголошені ведучими конкурсу, починаючи з країни, яка отримала найгіршу кількість балів і закінчуючи країною з найвищою кількістю балів.

Тепер переможець буде відомий лише в останні хвилини конкурсу. Ті країни, які зайняли 3 та 4 місце за голосування журі ще мають можливість перемогти в конкурсі.

Якщо двоє або більше учасників наберуть однакову кількість балів, тільки тоді буде підрахований загальний бал (50/50) голосування журі та телеглядачів. Переможцем є та пісня, яка отримала бали з найбільшої кількості країн. Якщо дві пісні отримали бали від однакової кількості країн, тоді переможцем буде та пісня, яка отримала більшу кількість 12 балів. Якщо і ця цифра однакова, тоді будуть вирішальними 10 балів.

Як і в минулі роки, журі буде голосувати під час генеральної репетиції півфіналів або фіналу.

Як повідомляв УНІАН, у фіналі українського відбіркового конкурсу на "Євробачення-2016" виступлять Неангели, SunSay і Pur:Pur, Jamala, The HARDKISS і Brunettes Shoot Blondes. Вже у вихідні ми дізнаємося, хто з цих шести виконавців представить Україну в Стокгольмі на пісенному конкурсі, який проходитиме 10, 12 і 14 травня.