Ердоган допускає проведення операцій "проти тероризму" за кордоном
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Туреччина є право проводити зарубіжні операції проти терористів, які становлять загрозу для країни.
Про це в неділю, 21 лютого, пише Дождь з посиланням на Hurriet.
Ердоган зазначив, що Туреччина має право боротися проти терористів у Сирії, а також на інших територіях. За його словами, це може стати відповіддю на можливі погрози та напади на Туреччину.
«Ніхто не може обмежувати право на самооборону від терористичних атак на Туреччину», — сказав Ердоган.
Читайте такожТуреччина продовжує обстрілювати позиції курдів в Сирії (фото)
Він додав, що таке втручання не є порушенням суверенітету держав, які не можуть самостійно зберегти свою територію.
Як повідомляв УНІАН, Президент США Барак Обама в ході телефонної розмови з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом заявив, що Туреччина має законне право на самооборону. Американський лідер також висловив побоювання щодо активності сирійських курдів із "Загонів народної самооборони" (YPG) на кордоні.