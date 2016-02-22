Ердоган допускає проведення операцій "проти тероризму" за кордоном

Про це в неділю, 21 лютого, пише Дождь з посиланням на Hurriet.

Ердоган зазначив, що Туреччина має право боротися проти терористів у Сирії, а також на інших територіях. За його словами, це може стати відповіддю на можливі погрози та напади на Туреччину.

«Ніхто не може обмежувати право на самооборону від терористичних атак на Туреччину», — сказав Ердоган.

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Він додав, що таке втручання не є порушенням суверенітету держав, які не можуть самостійно зберегти свою територію.

Як повідомляв УНІАН, Президент США Барак Обама в ході телефонної розмови з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом заявив, що Туреччина має законне право на самооборону. Американський лідер також висловив побоювання щодо активності сирійських курдів із "Загонів народної самооборони" (YPG) на кордоні.