Путін задавив Червоний Хрест і «зелених»

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін поставив на грань закриття російські представництва авторитетних міжнародних організацій.

Як повідомляє Газета.ру, в середу ввечері російський прем`єр підписав постанову №485, яка різко скорочує кількість міжнародних організацій, гранти від яких не підлягають оподаткуванню і не враховуються при оподаткуванні в доходах російських структур – одержувачів грантів. У переліку організацій, чиї гранти підлягають звільненню від податків, залишилося лише 12 замість 101. Зокрема, право на звільнення від податкового тягаря в Росії зберегли Комісія європейських співтовариств, Рада держав Балтійського моря, Рада міністрів Північних країн, Міжнародне агентство з атомної енергії, організація Чорноморського економічного співробітництва, Європейський фонд з підтримки спільного виробництва і розповсюдження кінематографічних і аудіовізуальних творів, Об`єднаний інститут ядерних досліджень, а також декілька програм по лінії ООН.

Зі списку випала маса впливових міжнародних НКО. Туди не увійшли американські Фонд Форда і фонд «Євразія», швейцарські Всесвітній фонд дикої природи, Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Півмісяця і Глобальний фонд у боротьбі зі СНІДом, а також британський Міжнародний фонд захисту тварин і Лондонське королівське товариство.

Постанова набуде чинності з 1 січня 2009 року. В той же час постановою дається доручення Мінфіну РФ до 1 жовтня поточного року «визначити критерії і процедуру» надання податкових пільг іноземним організаціям, які не володіють міждержавним і міжурядовим статусом.

З чим пов`язані такі нормативні зміни, не пояснюється. Проте наслідки можуть бути досить сумні для всіх, виключених зі списку.