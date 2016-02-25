Прем'єр-міністр Греції погрожує блокувати рішення ЄС

Про це заявив прем'єр-міністр країни Алексіс Ципрас у середу, 24 лютого, виступаючи в грецькому парламенті, передає Deutsche Welle.

Представник грецького уряду у коментарі інформагенції AP на умовах анонімності зауважив, що Ципрас мав на увазі, зокрема, рішення, які планують ухвалити на саміті щодо кризи біженців 7 березня.

Як зазначив Ципрас, Греція вимагає негайного виконання домовленостей щодо прийому біженців. Афіни не бажають миритися з фактом, що є країни, які не прийняли жодного біженця, але при цьому будують паркани. Конференцію у Відні, на яку Афіни не запросили, глава грецького уряду назвав "ганьбою". Ципрас наголосив, що даний захід відбувається не в рамках ЄС і не враховує інтереси Греції.

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Алексіс Ципрас раніше 24 лютого зателефонував федеральній канцлерці Німеччини Анґелі Меркель та поскаржився, що часткове закриття "балканського маршруту" призвело до накопичення тисяч біженців на території Греції.

Як повідомляв УНІАН, попри несприятливі погодні умови з початку 2016 року до південного європейського узбережжя Середземним морем дісталися понад 110 тисяч біженців та мігрантів. Лише до грецького узбережжя, включаючи й острови Лесбос, Кос та Самос, дісталися понад 102,5 тисячі шукачів притулку та мігрантів.