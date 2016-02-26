Військам Альянсу доведеться з боями пробиватися через Калінінград: в НАТО розповіли про ризики військового конфлікту з РФ

Американські військові повинні допомогти Європі протистояти агресивній політиці Росії, заявив головнокомандувач сил НАТО в Європі Філіп Бридлав, передає ресурс stripes.com.

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"Ми повинні виправити помилки в побудові системи оборони, які робили останні 20 років", - вважає генерал.

"Росія зайняла ворожу позицію і становить довгострокову загрозу існуванню Заходу. Це не холодна війна. Але я впевнений, що ми не на тих позиціях, на яких повинні бути постійно дислоковані сили і забезпечені тили, на які ми можемо швидко покластися за потреби", - додав Бридлав.

НАТО готується наростити свою присутність уздовж східного флангу новим багатонаціональним підрозділом.

Але, за словами Бридлава, але в разі військової конфронтації з Росією військам Альянсу доведеться з боями пробиватися через Калінінград - російський анклав на Балтійському морі між Польщею і Литвою - його Бридлав описав як "фортецю", нашпиговану системами озброєнь, здатними вражати цілі з суші, моря і повітря.

"Ми повинні бути впевнені, що можемо розбити його...", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, за словами генсека НАТО Йенса Столтенберга, військові дії Росії на території України спонукали НАТО розширити присутність на східних кордонах Альянсу.

"Багато років ми бачили, як Росія інвестує в свої збройні сили і активно їх тренує. Але це вже не просто тренування, вона застосовує їх проти інших держав, змінюючи кордони в Європі, як це сталося з Грузією, а потім з Україною", – підкреслив він.

Також він заявив, що НАТО збільшить розмір сил реагування до 40 тисяч, а час реагування цих сил на загрози повинна укладатися в пару днів.

Нагадаємо, 13 лютого прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що відносини Росії і НАТО скотилися до нової "холодної війни". "Залишається недружньої і закритою за нашою оцінкою політична лінія НАТО щодо Росії. Можна сказати й різкіше: ми скотилися в часи нової "холодної війни", - сказав він.