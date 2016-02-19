Росія розпалює нову "холодну війну" своєю агресією в Україні та Сирії - президент Польщі

Повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

Таким чином польський президент відреагував на виступ прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва 13 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки. Тоді голова російського уряду назвав політичну лінію НАТО щодо Росії "недружньою і закритою", і заявив, що РФ та Північноатлантичний альянс "скотилися в часи нової "холодної війни".

"Якщо пан Медведєв говорить про "холодну війну", то дивлячись на дії Росії, стає зрозуміло, хто хоче нової "холодної війни", - заявив Анджей Дуда в інтерв'ю Reuters. - Якщо хтось проводить агресивні військові дії в Україні та Сирії, якщо хтось збільшує свою військову присутність біля кордонів своїх сусідів (…) то ми маємо однозначну відповідь, хто хоче почати нову "холодну війну". Це точно не Польща і не НАТО".

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Дуда також повідомив, що Польща готова брати участь у будь-яких діях НАТО у Сирії, але не буде надсилати туди свої сухопутні війська. У відповідь він хоче збільшення присутності Альянсу у Східній Європі. За словами польського президента, країна готова надіслати деякі зі своїх винищувачів F-16 для розвідувальних місій та участі у тренувальних польотах.