США мають намір збільшити військові витрати у відповідь на агресію РФ проти України

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, виступаючи у вівторок, 22 лютого, у міжнародному комітеті Європарламенту, передає РБК-Україна.

Збільшення американського внеску в оборону Європи, нарощування військових витрат НАТО і військове підсилення східного флангу альянсу є наслідком приєднання Криму до Росії та інших дій РФ щодо України.

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Столтенберг сказав, що Сполучені Штати відповіли на російську агресію в Україні мультиміліардним внеском, щоб гарантувати безпеку Європи.

"Раніше в лютому міністр оборони США Еш Картер попросив Конгрес США збільшити цей внесок у 2017 році в чотири рази. Це означає більше збройних сил, більше військової підготовки та навчань, більше розміщеного озброєння і розвитку відповідної інфраструктури в європейських країнах", - також повідомив він.

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