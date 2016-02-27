Рішення ЄС про зняття санкцій з Білорусі набуло чинності

Про це йдеться в Офіційному журналі ЄС, в якому опубліковані відповідні нормативні акти, передає ТАСС.

Санкції Євросоюзу продовжуються на один рік лише щодо чотирьох білоруських силовиків, яких обвинувачують в організації переслідування опозиції. Це колишні голови МВС Білорусі Володимир Наумов і Юрій Сиваков, екс-секретар Ради безпеки Віктор Шейман і колишній керівник спеціального загону швидкого реагування міністерства Дмитро Павличенко. Крім того, чинним залишається і збройне ембарго. Таким чином, знімаються обмежувальні заходи ЄС проти 170 осіб, включаючи президента країни Олександра Лукашенка, а також трьох компаній.

Читайте такожЩоб гра Лукашенка з ЄС не зайшла далеко: ЗМІ назвали мету візиту Путіна до Мінська

Політичне рішення про зняття більшості санкцій з Білорусі, які діяли понад 13 років, було прийнято главами МЗС 28 країн ЄС на плановому засіданні Ради співтовариства 15 лютого.

"Звільнення політичних в'язнів, що залишалися, 22 серпня 2015 року стало давно очікуваним кроком. У відповідь на їх звільнення і проведення президентських виборів 11 жовтня 2015 року у вільній від насильства атмосфері і, беручи до уваги загальний рівень відносин між Євросоюзом і Білоруссю, Рада ЄС у жовтні минулого року прийняла рішення заморозити велику частину обмежувальних заходів на чотири місяці, а сьогодні - не продовжувати частину обмежувальних заходів", - йдеться в підсумковій заяві Ради.

Перший блок візових санкцій щодо Білорусі та її президента ЄС запровадив у зв'язку з порушеннями прав людини ще у 2002 році. Відтоді пакет санкцій не раз переглядався, а їх дія тричі заморожувалася.