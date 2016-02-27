Повстанці в Сирії вперше зняли, як протитанкова ракета потрапляє в російський Т-90 (відео)

Сирійські повстанці вперше опублікували відео, як протитанкова ракета потрапила в російський танк Т-90 в Сирії.

Дане відео з'явилося на каналі в Youtube.

На відео видно, як ракета вибухає в момент зіткнення з бронею танка, однак визначити рівень пошкоджень з наявних даних неможливо.

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Видання Defence Blog зазначає, що на танку спрацювала російська система активного захисту від керованих боєприпасів «Штора». При цьому достовірно визначити це по відео досить складно.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Росія і США домовилися про нову спробу встановити режим припинення вогню в Сирії, який має вступити в силу 27 лютого. Авіаудари планується продовжити по позиціях терористичних угруповань, однак сирійські повстанці вже заявили, що побоюються російських авіаударів по ним під прикриттям боротьби з тероризмом.