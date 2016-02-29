Війська Асада відновили контроль над ключовою дорогою провінції Алеппо

Про це повідомили у Сирійській групі моніторингу та Сирійському державному телебаченні, передає Reuters.

Зазначається, що бої між урядовими силами Сирії і бойовиками ІДІЛ в зазначеному районі наразі тривають.

Державне телебачення повідомляє, що війська Асада проводять розмінування дороги, яка проходить через місто Ханасер і є ключовою для контролю шляхів у районі Алеппо.

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Раніше УНІАН повідомляв, що дорога з підконтрольних режиму Асада територій до захоплених урядовими військами висот біля Алеппо була перерізана бойовиками "Ісламської держави".

Нагадаємо, 12 лютого сирійська урядова армія за підтримки лояльних загонів "народного ополчення" встановила контроль над низкою стратегічно важливих висот у провінції Алеппо.