Сирійська опозиція заявляє про загрозу "цілковитого анулювання" перемир'я

За словами глави делегації сирійської опозиції на мирних переговорах Асаада аль-Зоубі, мирна угода, яка вступила в силу 27 лютого, зазнала краху ще до початку дії, пише Deutsche Welle посиланням на Reuters.

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"Ми маємо інші способи захистити наших людей", - процитував слова аль-Зоубі телеканал Al Arabiya al Hadath, не уточнивши, які саме заходи мав на увазі представник сирійської опозиції.

За його словами, немає жодних підстав вважати, що готується якась основа для проведення мирних переговорів, які ООН планує відновити 7 березня.

Як повідомляв УНІАН, Росія і США домовилися про нову спробу встановити режим припинення вогню в Сирії, який повинен вступити в силу 27 лютого.