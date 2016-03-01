У Росії жоден федеральний канал не випустив сюжети про вбивство дитини в Москві, у Кремлі це підтримали - ЗМІ

При цьому, прес-секретар президента Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі підтримують це рішення телеканалів, передає РБК.

Зокрема, видання відзначає, що найбільші федеральні канали замовчали в ефірі випусків новину про вбивство дівчинки, що стався 29 грудня на північному заході Москви.

Як пише РБК, лише в одному денному випуску новин одного з телеканалів вдалося знайти сюжет про подію. У наступних випусках новин згадок про інцидент біля метро «Октябрьское поле» не було.

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Серед основних сюжетів, про які розповідали телеканали в підсумкових випусках новин, були панахида за загиблими на шахті у Воркуті, зіткнення поліції з біженцями в Європі та церемонія вручення премії «Оскар», що пройшла 28 лютого.

Двоє співробітників різних федеральних каналів розповіли РБК, що найбільшим мовникам надійшла рекомендація не показувати в ефірі сюжети про вбивство дитини. З пояснень обох співрозмовників випливає, що представники влади побоювалися привертати увагу до національного питання.

У Кремлі це спростовують: «Це не так. Це самі канали не стали показувати божевільних. Але ми їх підтримуємо», – заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, 29 лютого в Москві біля станції метро «Октябрьское поле» жінка з головою вбитої дитини почала кричати «Аллах Акбар». Раніше в тому ж районі в згорілій квартирі знайшли тіло обезголовленої дитини.