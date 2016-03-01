У Бразилії затримано віце-президента Facebook

Його звинувачують у невиконанні рішень суду, так як компанія відмовилася надавати поліції доступ до своїх даних в рамках розслідування справи про наркотрафік, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

У Facebook назвали подібну міру радикальною і невідповідною вчинкам Дзодана.

За даними бразильських ЗМІ, владі потрібні були дані не соціальної мережі Facebook, а популярного месенджера WhatsApp, який належить їй, і за словами влади, використовувався для обміну інформацією про наркотрафіку.

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Чотири місяці тому суд попросив компанію розкрити імена двох користувачів WhatsApp. Facebook відмовився, що призвело до щоденних штрафів, повідомляє портал O Globo.

"Компанія Facebook завжди була і залишається відкритою для будь-яких питань, які можуть виникнути у бразильської влади", - йдеться в заяві представників соціальної мережі.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні влада Бразилії заблокувала доступ до популярного додатку WhatsApp, що дозволяє обмінюватися повідомленнями на смартфонах, на 48 годин.