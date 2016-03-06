В Японії на церемонії відкриття лижних змагань стався вибух

Вибух прогримів о 10:15 за місцевим часом під час церемонії відкриття змагань. За інформацією Nikkan Sports, ніхто не постраждав. Подія не відбилося на графіку турніру, повідомляє РБК.

Читайте такожЯпонія прийняла за підсумками 2015 року лише 27 біженців

Після вибуху був затриманий підозрілий чоловік з трубою. Обставини інциденту з'ясовуються.

Як зазначає видання, на церемонії була присутня принцеса Акіко.