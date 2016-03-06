В Японії на церемонії відкриття лижних змагань стався вибух
10:51, 06 березня 2016Світ
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На лижних змаганнях, що проходять в японському місті Саппоро, в неділю, 6 березня, стався вибух, повідомляє видання Nikkan Sports.
REUTERS
Вибух прогримів о 10:15 за місцевим часом під час церемонії відкриття змагань. За інформацією Nikkan Sports, ніхто не постраждав. Подія не відбилося на графіку турніру, повідомляє РБК.
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Після вибуху був затриманий підозрілий чоловік з трубою. Обставини інциденту з'ясовуються.
Як зазначає видання, на церемонії була присутня принцеса Акіко.
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