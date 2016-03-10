Іран категорично відкинув питання про припинення розробки ракет

«Іранська ракетна програма не буде зупинена ні за яких умов. Корпус вартових іранської революції ніколи не приймав резолюцій Ради Безпеки ООН по ракетній програмі. Ми завжди готові захищати свою країну від будь-якого агресора», — сказав один з командувачів Корпусом вартових іранської революції (КВІР) Амір-Алі Хаджізаде, пише Росбалт за інформацією DW.

Читайте такожІран провів випробування балістичних ракет (фото)

Бригадний генерал пообіцяв, що ісламська республіка не перетвориться в новий Ємен, Іран або Сирію.

За його словами, іранські ракети дальністю 2000 км здатні вразити Ізраїль, але «сіоністський режим і так упаде».

«Іранська ракетна програма та ракетні випробування, проведені за останні дні в рамках військових навчань, що не суперечать зобов'язанням Тегерана за договором з шістьма державами щодо іранської атомної програми», — запевнив у свою чергу представник МЗС Хосейн Джабер-Ансарі

Іран в останні дні провів цілий ряд запусків балістичних ракет малої, середньої і великої дальності в рамках навчань. У Тегерані підкреслили, що ці ракети можуть бути оснащені ядерними боєголовками, а випробування проводилися виключно «в рамках національної оборонної доктрини».