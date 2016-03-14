Французький авіарегулятор не рекомендуватиме авіакомпаніям відмовлятися від правил закритих дверей кабіни пілотів

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Блокування дверей пов'язано із захистом від терористичних загроз, сказав голова управління Ремі Юті на презентації висновків слідства щодо подробиць падіння літака в березні 2015 року.

Після випадку з Germanwings, коли другий пілот Андреас Любіц зачинився у кабіні пілотів і навмисне спрямував літак зі 150 людьми на борту на гори, багато авіаліній запровадили правило, за яким у кабіні пілота мусить постійно перебувати друга особа.

Юті відзначив, що ця друга людина повинна бути обрана заздалегідь, повідомляє агенція dpa. Він також наголосив, що варто посилити правила перевірки пілотів, зокрема збільшити уваги до їх нього психічного здоров'я.

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Як повідомляв УНІАН, за два тижні до катастрофи літака німецької авіакомпанії Germanwings у французьких Альпах лікарі рекомендували другому пілоту Андреасу Любіцу пройти лікування у психіатричній клініці.

Нагадаємо, Airbus A320 бюджетної авіакомпанії Germanwings розбився вдень 24 березня 2015 року у важкодоступному районі Альп. Влада Франції заявила, що жертвами аварії Airbus стали всі без винятку 150 осіб, які перебували на борту. Президент Франції Франсуа Олланд повідомив, що серед пасажирів були громадяни Німеччини, Іспанії та Туреччини.

Згідно з данними чорної скриньки, другий пілот A320 навмисне збільшив швидкість аеробуса під час зниження.