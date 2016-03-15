Міноборони Росії опублікувало відео, як його літаки покидають Сирію

Відео опублуквовано на офіційному Youtube-каналі Мінборони РФ. За даними російського міністерства, у складі групи – "лідер" - літак Ту-154, а також багатофункціональні бомбардувальники Су-34.

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Далекі перельоти російських літаків з авіабази Хмеймім в пункти постійної дислокації на території РФ виконуються групами.

До складу кожної групи входить "лідер" – літак військово-транспортної авіації (Ту-154 або Іл-76), у якому перевозиться інженерно-технічний персонал, авіаційне та матеріально-технічне забезпечення, а також російські бойові літаки різних типів.

Група слідує за призначеним маршрутом до кордону Росії, після перетину якого всі літаки вже самостійно розлітаються на свої аеродроми постійного базування.

Як повідомляв УНІАН, й4 березня президент Росії Володимир Путін наказав почати виведення основної частини російського військового контингенту з Сирії.