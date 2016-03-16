У Пакистані підірвали автобус з чиновниками, загинули 15 людей (фото)
09:09, 16 березня 2016Світ
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У пакистанському місті Пешавар стався вибух на автобусній зупинці, в результаті якого загинули не менше 15 людей, близько 30 поранені.
Як повідомили представники поліції, вибух прогримів, коли до зупинки під'їхав автобус, який забирає держслужбовців, повідомляє Російська служба ВВС.
За попередніми даними, вибухівка була закладена в самому автобусі.
Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за цей напад.
Як повідомляв УНІАН, 13 березня в столиці Туреччини Анкарі,за попередніми даними, терорист-смертник підірвав замінований автомобіль поряд з автобусною зупинкою. За словами представника турецьких силових структур, на даний момент жодна терористична організація не взяла на себе відповідальності за атаку.
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