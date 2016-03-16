У Пакистані підірвали автобус з чиновниками, загинули 15 людей (фото)

Як повідомили представники поліції, вибух прогримів, коли до зупинки під'їхав автобус, який забирає держслужбовців, повідомляє Російська служба ВВС.

За попередніми даними, вибухівка була закладена в самому автобусі.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за цей напад.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня в столиці Туреччини Анкарі,за попередніми даними, терорист-смертник підірвав замінований автомобіль поряд з автобусною зупинкою. За словами представника турецьких силових структур, на даний момент жодна терористична організація не взяла на себе відповідальності за атаку.