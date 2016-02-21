Жертвами подвійного теракту в сирійському Хомсі стали 46 осіб

Жертвами подвійного теракту в кварталі Аз-Захра у сирійському Хомсі стали 46 осіб, в лікарнях перебувають 115 поранених, розповів РИА Новости співробітник центральної лікарні.

"В лікарню привезли ще 20 тіл загиблих, загальна кількість жертв склала 46 осіб, поранено 115 осіб", — розповів співрозмовник агентства.

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Раніше повідомлялося, що два терористи-смертники вибухнули в замінованих автомобілях на вулиці Ас-Ситтин.

За даними поліції, терористи припаркували машини на перехресті навпроти один одного. На думку співробітників МВС, терористи планували підірвати спочатку одну бомбу, а після того, як на місці НП зберуться люди, привести в дію іншу. Проте від першого вибуху здетонувала вибухівка у другій машині.

Останній теракт в Аз-Захра стався наприкінці січня, на КПП на в'їзді в квартал. Тоді загинули 22 людини, понад 100 отримали поранення.