Президент Бразилії призначила свого попередника головою адміністрації

Про це заявив офіс глави держави в середу, 16 березня, передає Deutsche Welle.

Руссефф пішла на цей крок, коли у парламенті країни говорять про можливість її імпічменту, а да Сілва - опинився у центрі корупційного скандалу, повідомляє dw.

"Екс-президент Луїс Інасіу Лула да Сілва обійме посаду головного держміністра при президентові", - йдеться у повідомленні про посаду, аналогічну українському голові адміністрації президента. Да Сілва замінить призначеного минулого жовтня екс-губернатора Жака Ваґнера.

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Союзники Руссефф зазначили, що президент потребує досвіду та популярності да Сілви для протидії імпічменту та можливому розпаду коаліції, пише агенція АР. Критики вважають, що цим кроком екс-президента захищають від звинувачень у корупційному скандалі довкола нафтового держгіганта Petrobras.

Новий статус Лули да Сілви дозволяє викликати його лише Верховному суду. Політичні зміни уже негативно відобразилися на курсі бразильської валюти та біржах, тоді як агенція Moody's назвала призначення Лули ризиком для економічних зусиль уряду.

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