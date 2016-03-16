Канада балотуватиметься у непостійні члени РБ ООН на 2021-2022 роки - Трюдо

Про наміри Оттави у середу, 16 березня, заявив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо під час візиту до штаб-квартири Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, передає Deutsche Welle.

"Настав час Канаді знову зробити крок вперед. З поновленою відданістю міжнародному мирові та безпеці, настав час нашого повернення", - цитує канадського прем'єра агенція dpa.

Він додав, що Оттава готова відстоювати свої ключові цінності - мир, рівність та повагу до різноманітності. Раніше Канада була в РБ ООН шість разів, її останній з дворічних термінів завершився у 2000 році.

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Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2016 року Україна офіційно приступила до виконання обов'язків непостійного члена в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.

До Ради безпеки входять 15 членів: 5 постійних, які мають право вето, та 10 непостійних. До постійних відносяться Франція, Велика Британія, США, Китай та Російська Федерація, а до непостійних Україна, Ангола, Єгипет, Японія, Малайзія, Нова Зеландія, Сенегал, Іспанія, Уругвай та Венесуела.